“Festa” e serbëve për vdekjen e Albright, reagon ashpër Deliu

Deliu, me anë të një postimi në llogarinë zyrtare në ‘Twitter’, e ka cilësuar si “të tmerrshëm” një pankartë të këtillë, shkruan lajmi.net.

“Fotoja flet vetë. Kjo është e tmerrshme”, ka shkruar Deliu.

Fotot e kësaj proteste janë publikuar nga reporterja e Ballkanit, Franziska Tschinderle. /Lajmi.net/

The picture speaks for itself.

This is appalling. pic.twitter.com/gSAstHgmV3

— Blerta Deliu Kodra (@BlertaDeliuK) March 24, 2022