Festa e Pavarësisë së Amerikës, Hovenier: Krenohemi për mbështetjen për popullin e Kosovës

Në fjalën e tij, ambasadori Jeffrey Hovenier u shpreh se janë krenarë për mbështetjen që i dhurojnë popullit të Kosovës, si dhe për parimet amerikane që kanë frymëzuar shumë shtete, përfshirë dhe Kosovën.

“Sot ne festojmë 248 vjetorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një shtet demokratik dhe i lirë, duke respektuar parimet e jetës, lirisë dhe kërkimit të lumturisë, parime që kanë frymëzuar shumë vende të tjera, përfshirë Kosovën. Ne jemi krenarë për mbështetjen tonë për popullin e Kosovës tash e një çerek shekulli, duke ndihmuar në ndërtimin e kombit tuaj sovran, të pavarur dhe multietnik. Faleminderit që festuat me ne, gëzuar Ditën e Pavarësisë” tha mes të tjerash Hovenier.

Në ceremoni morën pjesë shumë figura të rëndësishme të politikës dhe jo vetëm, përfshirë dhe presidenten Vjosa Osmani, si dhe kryeparlamentarin Glauk Konjufca.

Fjalimi i plotë i tij:

Presidentja Osmani, Kryeparlamentari Konjufca, zyrtarë të Republikës së Kosovës, anëtarë të trupit diplomatik, përfaqësues ndërkombëtarë, të ftuar të nderuar dhe miq.

Laura dhe unë kemi nderin t’ju mirëpresim në Ambasadën Amerikane.

Ju falënderojmë që u bashkuat me ne dhe ekipin e Ambasadës për të festuar 248-vjetorin e Ditës së Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Jemi këtu për të festuar një ngjarje të rëndësishme 248 vjet më parë në Filadelfia, Pensilvani.

Më 4 korrik 1776 Etërit tanë Themelues – dhe ata të gjithë ishin burra – ia kushtuan jetën, pasurinë dhe nderin e tyre të shenjtë parimeve dhe vlerave që ne vazhdojmë t’i ruajmë dhe të përpiqemi t’i jetojmë sot.

Jam krenar që vendi im është themeluar mbi idenë se “të gjithë burrat (dhe unë do të marr prerogativën e Ambasadorit për të shtuar “të gjitha gratë”) janë krijuar të barabartë, se ata janë të pajisur nga Krijuesi i tyre me të drejta të patjetërsueshme, se ndër to është Jeta, Liria dhe kërkimi i lumturisë.”

Këto janë fjalë të shenjta për amerikanët, por janë gjithashtu ide të gjalla mbi të cilat ne vazhdojmë të veprojmë.

Dhe, ndërsa ne nuk i kemi përmbushur gjithmonë idealet tona më të larta – as Etërit tanë Themelues – ne vazhdojmë të përcaktojmë veten dhe shoqërinë tonë përmes këtyre parimeve udhëzuese të barazisë, lirisë dhe një qeverie që e merr autoritetin dhe fuqitë e saj nga “pëlqimi i qeverisur.”

Shumë prej jush mundën të na bashkoheshin dhjetorin e kaluar për shfaqjet e filmit “Hamilton: The Musical”, i cili shqyrton sfidat me të cilat përballen demokracitë e reja – dhe në të vërtetë, të gjitha demokracitë.

Mesazhet e tij mbi vlerat dhe rëndësinë e përfshirjes, multikulturalizmit, integritetit dhe kompromisit për të vendosur dhe avancuar një “demokraci të re të rrënuar” rezonuan fuqishëm me audiencën këtu në Kosovë, ashtu siç bënë me audiencën në mbarë Amerikën.

Ky është një vit me përvjetorë të rëndësishëm.

Vetëm muajin e kaluar, Presidenti Biden iu bashkua udhëheqësve të tjerë botërorë, të cilët u pritën nga Presidenti francez Macron për të shënuar 80 – vjetorin e operacionit të Ditës D në Normandi, Francë.

Me atë rast solemn, Presidenti Biden tha sa vijon:

“Kur flasim për demokracinë – demokracinë amerikane – shpesh flasim për idealet e jetës, lirisë, kërkimit të lumturisë.

“Ajo për të cilën nuk flasim është se sa e vështirë është…sa…instinkti më i natyrshëm është të largohemi, të jemi egoist, të detyrojmë vullnetin tonë mbi të tjerët, të marrim pushtetin dhe të mos dorëzohemi kurrë.

“Demokracia amerikane kërkon gjënë më të vështirë: të besojmë se jemi pjesë e diçkaje më të madhe se vetja”.

Idealet e parashtruara në dokumentet tona themeluese jo vetëm që kanë avancuar përparimin në Shtetet e Bashkuara, ato kanë shërbyer edhe si shembull për shumë vende të tjera, përfshirë Kosovën.

Së fundmi pata rastin të flas për Presidentin e parë të Kosovës, Ibrahim Rugova, një patriot kosovar, lider i guximshëm dhe aleat i ngushtë i SHBA-së.

Siç e dini shumë prej jush, unë pata privilegjin të takoja Presidentin Rugova shumë vite më parë dhe e vlerësoj shumë copëzën e Kosovës që ai më dha në vitet 1990 – një nga ekzemplarët mineral që ai donte t’u thoshte njerëzve se ishin bazat e forta. e cila u ndërtua Kosova.

U preka thellësisht që Presidenti Rugova iu referua një tjetër dokumenti themelor të Amerikës, “Letra nga burgu i Birminghamit” të Dr. Martin Luther King.

Ju mund ta dini këtë citim të njohur nga Letra e Dr. King:

“Jemi kapur në një rrjet të pashmangshëm reciproke, të lidhur në një rrobë të vetme fati. Çfarëdo që prek një person drejtpërdrejt, ndikon të gjithë në mënyrë indirekte.”

Kjo deklaratë e Dr. King nga viti 1963 është po aq e rëndësishme sot sa kur u shkrua, përfshirë këtu në Ballkanin Perëndimor, ku popuj të ndryshëm duhet të gjejnë mënyra për të punuar së bashku dhe për të pasur marrëdhënie fqinjësore.

Shtetet e Bashkuara janë krenare për mbështetjen e tyre për popullin e Kosovës tash e një çerek shekulli, duke vendosur paqen, duke ofruar siguri dhe duke ndihmuar në ndërtimin e kombit tuaj sovran, të pavarur dhe multietnik.

Unë dua që ju të dini se ky angazhim i SHBA-së është i gjatë dhe dypartiak.

Disa nga “Heronjtë” që e mbështetën Kosovën në kohën e saj më të errët përfshijnë ish-presidentin Bill Clinton dhe ish-Sekretaren e Shtetit Madeleine Albright – të dy anëtarë të Partisë Demokratike, si dhe ish-senatorin Robert Dole – i cili ishte një anëtar udhëheqës dhe ish-kandidat presidencial. për partinë republikane.

Është e drejtë dhe me vend që të tre të kenë statuja apo buste përkujtimore këtu në Prishtinë, duke na kujtuar të gjithëve çdo ditë se çfarë kanë bërë për popullin e Kosovës.

Dua të pranoj qëndrueshmërinë e popullit kosovar përballë pengesave dhe përkushtimin e tij për të arritur idealet e Deklaratës suaj të Pavarësisë,

“Ne e shpallim Kosovën një republikë demokratike, laike dhe multietnike, të udhëhequr nga parimet e mosdiskriminimit dhe mbrojtjes së barabartë sipas ligjit.

Në përputhje me trashëgiminë e ish-presidentit Clinton, ish-sekretares Albright, ish-senatorit Dole dhe sigurisht angazhimit të vazhdueshëm të Presidentit Biden, dua të pohoj se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet tuaja për të realizuar këtë vizion ambicioz dhe kritik.

Pra, sot, ne njohim shumë përvjetorë:

Ne festojmë 248 vjetorin e Shteteve të Bashkuara si një shtet demokratik dhe i lirë.

Muajin e kaluar, ne shënuam 80 vjet nga Dita D.

Pas disa javësh, ne do të organizojmë një Samit në Uashington për të përkujtuar 75-vjetorin e NATO- s .

Muajin e kaluar, pata nderin t’ju bashkohem në shënimin e 25 vjetorit të përfundimit të fushatës së NATO-s dhe një fillimi të ri për popullin e Kosovës.

Dhe sigurisht, ne gjithashtu festojmë së bashku më shumë se 16 vjet që kur Kosova arriti pavarësinë e saj dhe mahnitemi me përparimin e mahnitshëm që ka bërë populli i Kosovës në atë periudhë të shkurtër kohore.

Dhe unë dua të pohoj se Shtetet e Bashkuara ishin, janë dhe do të jenë me popullin e Kosovës ndërsa ju ecni përpara dhe arrini këtë vizion të një shteti sovran, demokratik dhe multietnik.

Në përfundim, dua të falënderoj vullnetarët tanë të shumtë, të cilët janë udhëhequr me aq mjeshtëri nga Jessica Gumucio, Eric Guetschoff dhe Piti Itharat, në bashkimin e kësaj ngjarje fantastike.

Gjithashtu dua të falënderoj sponsorët tanë të shumtë, pa të cilët kjo ngjarje thjesht nuk do të ishte e mundur.

Faleminderit për bujarinë tuaj.

Ju faleminderit shumë të gjithëve dhe – Gëzuar Ditën e Pavarësisë!