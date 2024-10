Festa e madhe e lojtarëve në zhveshtore, por një nga yjet e Barcelonës shihet duke pirë cigare

Robert Lewandowski me dy gola si dhe Lamine Yamal e Raphinha me nga një gol ishin futbollistët kryesorë në suksesin e Barcelonës në Santiago Bernabeu.

Megjithatë kamerat kanë kapur yllin e skuadrës duke pirë cigare gjatë festës.

🎥 Wojciech Szczęsny had to blow a cigarette in the locker room after El Classico😅 pic.twitter.com/J3rcz2Xy7g

Fjala është për portierin polak Wojciech Szczesny, i cili e ka pranuar publikisht që konsumon cigare.

Veprimi i polakut është bërë viral në rrjetet sociale, i cili festoi duke pirë cigare.

Wojciech Szczęsny in the locker room after the end of El Clasico had to smoke e-cigarette with emotion. 🚬😂

pic.twitter.com/Tl5M3F6Wqv

— Flickswagen (@Flickswagenbus) October 27, 2024