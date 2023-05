Festa e madhe e Interit me tifozët, Barella në lot, largimi kokëulur i lojtarëve të Milani – çka ndodhi pas ndeshjes në “San Siro”

Interi është finalisti i parë i Ligës së Kampionëve për edicionin 2022/2023.

“Nerazzurrët” triumfuan 1:0 (3:0 rez. përgjithshëm) edhe në ndeshjen e dytë kundër Milanit në stadiumin “San Siro”.

Sulmuesi argjentinas, Lautaro Martinez realizoi golin e vetëm dhe të fitores për Interin në këtë përballje në minutën e 74-të.

Festa për këtë sukses të madh të Interit ishte e madhe pas fishkëllimës së fundit të gjyqtarit.

Futbollistët e Interit festuan në fushë me tifozët e tyre duke kënduar e kërcyer së bashku.



Mesfushori italian, Nicolo Barella “shpërtheu” në lot nga emocionet e suksesit.

I miei cazzo di ragazzi, piango moltissimo pic.twitter.com/FBVglj6KSk — Miriam THIAGOMOTTISMO (@bedconejo) May 16, 2023



Ndërkohë, futbollistët e Milanit të zhgënjyer nga eliminimi u larguan kokëulur pasi u kërkuan falje tifozëve të tyre.

Në rrjetet sociale tanimë janë publikuar pamjet se çka ndodhi pas ndeshjes në stadiumin e qytetit të modës.

Për Interin kjo është finalja e parë e Ligës së Kampionëve pas 13 vjetësh dhe që nga viti 2010 kur edhe e fituan trofeun e çmuar.

Interi në finalen që do të luhet në Stamboll do të përballet me fituesin e takimit Manchester City – Real Madrid (1:1) që ndeshjen e dytë e luajnë të mërkurën (nesër) nga ora 21:00./Lajmi.net/