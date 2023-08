Ferrari Ikonik i Michael Schumacher do të dalë në ankand në Monterey Një makinë unike e Formula 1 në historinë ikonë të Michael Schumacher dhe Ferrari do të dalë në shitje në ankandin kryesor të RM Sotheby’s në Monterey nga 16-19 gusht. Në një ofertë të rrallë, Ferrari F2001b fitues i Çmimit të Madh Australian të Schumacher 2002 do të jetë i disponueshëm për t’u blerë me Sotheby’s Sealed.…