Feros i del sërish problem me ligjin-tani akuzohet për “dhunë në familje”, “ngacmim seksual” dhe “kanosje” Reperit të njohur nga Gjilanit, Feronit Shabani, i njohur në publik si “Fero”- do t’i duhet të përballet sërish me çështje të hetuesisë. Feros i janë ngritur tri aktakuza, e të cilat lidhen edhe me përdorim të dhunës fizike. Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Sabit Shkodra. Shkodra njoftoi…