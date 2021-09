Skuadra nga Drenasi triumfoi me rezultat 0 – 2, shkruan lajmi.net.

Mysafirët zhvilluan lojë më të mirë dhe me plotë meritë arkëtuan pikët e plota.

Dren Gashi zhbllokoi rezultatin në fundin e pjesës së parë (45+2).

Ndërsa, ishte Progni që realizoi golin e dytë (63′), që doli të jetë edhe i fitores.

Në fakt, Gashi shënoi edhe një herë, por pastaj u anulua.

Me këtë fitore, Feronikeli ngritët në pozitën e gjashtë me tre pikë, derisa Llapi renditët në vendin e tetë me dy sosh./Lajmi.net/