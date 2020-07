Fero zbulon datën e këngës së re, merr një vendim

Vera ka filluar me shumë projekte muzikore nga emrat më të njohur të estradës, si single ashtu edhe bashkëpunime, shkruan lajmi.net.

Reperi Fero, me anë të një postimi në Instagram, ka bërë të ditur se kënga e tij e re publikohet më 6 korrik.

Kësaj kënge, ai ia ka shoqëruar edhe videoklipin, para pak ditësh solli për ndjekësit pamje nga ai klip.

Ai mori vendim që deri me atë datë ta mbyll Instagramin, teksa shkruan “Deri me 6 korrik nuk kom me perdor Instagramin. Shihemi me 6 Korrik ora 20:00.

Bazuar në një postim të Feros, titulli i këngës së re të tij është “2Paci ktu”. /Lajmi.net/