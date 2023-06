Fero paralajmëron histori në muzikë, “diss-irat” reperët: “Baba” i vërtetë, lene krejt se edhe disa ditë ska hajër më Fero është njëri nga reperët më të komentuar të estradës shqiptare. Ajo çka e bën reperin të komentuar janë deklaratat e veprimet e tij të çuditshme, shkruan lajmi.net. Së fundi, ai ka paralajmëruar se bashkë me reperin The Mike, do të bëjnë histori në muzikë, e madje dhe album të ri. Kjo nuk ishte e…