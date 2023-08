Fero me mesazh me motive fetare: Në atë zemër që hyn Imani ose Islami, aty nuk ka vend e keqja apo mërzia Fero vazhdon të komentohet lidhur me frazat fetare që ai po ndan me ndjekësit. Ai tashmë është bërë një praktikues i fesë islame, shkruan lajmi.net. Së fundi ai ka bërë edhe një mesazh me motive fetare. “Në atë zemër që hyn Imani ose Islami, aty nuk ka vend e keqja apo mërzia”, tha ai. Ndryshe,…