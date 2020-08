Fero largohet nga Instagrami dhe si duket arsyeja është Arbenita 

Reperi i njohur shqiptare, Fero, nëpërmjet një postimi të fundit në Instagram ka treguar se ka vendosur të largohet nga llogaria e tij për një kohë, shkruan lajmi.net.

Në fakt ai ka treguar se do të rikthehet sërish në shtator duke lënë të kuptohet se dëshiron të pushoj paksa nga rrjetet sociale.

Arsyeja besohet se ka qenë Arbenita pasi bazuar në disa postime të saj, çifti kanë nisur pushimet në Greqi.

Me sa duket Fero ka dashur që ti shijon në maksimum pushimet me personin e zemrës andaj nuk ka dashur të merret me asgjë tjetër.

Sa u përket projekteve muzikore, reperi së shpejti do të vijë me diçka të re./Lajmi.net/