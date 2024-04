Fero i vetquajtur edhe Khattab shkon pak në Arabi Ish-rep artisti, Fero, ka udhëtuar për në Arabinë Sauditë përkatësisht në qytetin e shenjtë të Mekës. Udhëtimin për në Mekë, Khattabi e ka bërë në ditët e shenjta të ramazanit, pak ditë para Bajramit të Madh. ‘’Itikaf days, best days of life’’, ka shkruar Fero në fotografinë e postuar në Instastory. Me këtë shkrim ai…