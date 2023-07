Fero i reagon publikisht Arbenitës: Mos u viktimizo, shihemi në gjyq

Fero ka reaguar për herë të parë për çështjen me Arbenitën.

Nën akuzat për dhunë në familje, teksa mendohet se është në paraburgim prej 30 ditësh, përmes një shkrimi në rrjete sociale, reperi ka thënë fjalën e tij.

‘Drejtësia është thikë me dy teha… Sa i përket Ninës, mos u viktimizo përmes saj se e gjithë bota e di që mami jem është kujdesur për të. Unë jam mundu me qenë i kulturum dhe të kam leju me u marrë me karrierë por ti lirinë dhe durimin tim e ke keqpërdorë deri në maksimum. Shihemi në gjyq’, është shprehur ai mes tjerash.