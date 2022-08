Fernando Alonso do t’i bashkohet Aston Martin në vitin 2023 Dy herë kampioni i Formula 1, Fernando Alonso do të vozisë për Aston Martin nga viti 2023. Vetëm disa ditë pasi Sebastian Vettel i informoi ata se nuk do të vazhdojë sezonin e ardhshëm, Aston Martin thuhet se ka nënshkruar Fernando Alonson si zëvendësues të tij, transmeton lajmi.net. Vettel njoftoi të enjten se ky sezon…