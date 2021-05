Fernandinho do ta diskutojë të ardhmen me Man Cityn pas finales së Ligës së Kampionëve

Mesfushori i Manchester Cityt, Fernandinho mund të vazhdojë edhe për një vit me Manchester Cityn.

Fernandinho i cili tanimë është 36 vjeçar, është në fundin e kontratës së tij me skuadrën e Manchester Cityt, shkruan lajmi.net.

Mirëpo braziliani do ta diskutojë të ardhmen e tij pas finales së Ligës së Kampionëve. Ai pëlqehet nga Guardiola për karakteristikat e tij pavarësisht moshës së tij, ku me paraqitjet e tij në mesfushë ka bërë dallimin shpeshherë për Cityn.

Pas Ligës së Kampionëve, ku Aguero do të përshëndetet me Manchester Cityn, klubi duhet të vendos nëse do rinovojë kontratën e brazilianit edhe për një vit./Lajmi.net/