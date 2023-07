Fermerët e zhgënjyer nga ky vit: Shumë punë e para pak Familja Sallahi nga fshati Zllatar i Ferizajt, që kanë të mbjella me grurë rreth 100 hektarë, kanë nisur korrjet megjithëse janë të pakënaqur me rendimentin e këtij viti. Për shkak të reshjeve edhe korrjet nisën disa ditë me vonesë se zakonisht, por temperaturat ua shtuan edhe kostot këtë vit. Të zhgënjyer janë edhe me qeverinë,…