Fermerët ankohen për çmimin me të cilin u duhet ta shesin grurin Ka 20 vjet që kultivon grurë. E këtë sezonë, ka mbjellur plot 12 hektarë. Është ky fermeri nga Mitrovica, Kadri Sylejmani, i cili pret që korrja këtë vit do të jetë e mirë. Por jo edhe çmimi me të cilin i duhet ta shes. “Çmimi është shumë i dobët në krahasim me cilësinë që është…