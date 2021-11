Dje në Policinë e Kosovës një femër në Ferizaj e ka raportuar një rast i cili është cilësuar “nxitje e akteve seksuale me premtim të rrejshëm të martesës”.

Ankuesja ka raportuar se me të dyshuarin ishte njoftuar në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Më pas ajo kishte pasur marrëdhënie intime me të dyshuarin, i cili i kishte premtuar asaj se do të martohet me të.

Me vendim të prokurorit rasti vazhdon në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/