Ferizajasit “qerojnë hesapet” në një pompë derivatesh, rrahen rëndë mes vete Një rrahje e rëndë ka ndodhur dje mes disa personave në një pompë derivatesh në Ferizaj. Policia ka bërë me dije se ka shoqëruar katër persona të dyshuar në lidhje me rastin, shkruan lajmi.net. I shoqëruar ka përfunduar edhe një viktimë. Të lënduarit kanë pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit palët janë…