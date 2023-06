Ferizaj: Sulmohet me thikë mjeku, arrestohet i dyshuari Në qytetin e Ferizajit një person ka sulmuar një mjek me thikë. Rasti ka ndodhur në Qendrën Emergjente në këtë qytet, ku palët fillimisht kishin një mosmarrëveshje, më pastaj i dyshuari ka sulmuar me thikë mjekun. I dyshuari për këtë rast është dërguar në mbajtje. Njoftimi i plotë nga policia: SULM Ferizaj, 24.06.2023 – 13:00. Është…