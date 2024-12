Ferizaj po përballet me reduktime të mëdha të energjisë elektrike, KEDS: Ka mbingarkesë, qytetarët ta kursejnë rrymën Qyteti i Ferizajt po përballet me reduktime të mëdha të energjisë elektrike Krahas qytetit, edhe fshatrat përreth tij më shumë po janë pa energji elektrike se sa me të, në këto 48 orët e fundit. Për këto probleme me reduktime, nga KEDS-i thonë se një gjë e tillë po ndodh për shkak të rritjes së…