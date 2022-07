Ferizaj: Kanosi bashkëshorten e më pas sulmoi edhe motrën e tij, arrestohet i dyshuari

Kështu ka njoftuar Policia e Kosovës, duke shtuar se PK-ja sot rreth orës 08:25 ka pranuar informacion se në rrugën “Beteja e Kaçanikut” në Ferizaj është një rast i dhunës në familje, shkruan lajmi.net.

Tutje shtohet se policia e ka arrestuar personin me inicialet S.D i moshës 36 vjeçare, pasi që ky kishte kanosur bashkëshorten e më pas e kishte sulmuar motrën e tij.

I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Njoftimi i plotë:

Arrestohet një person për dhunë në familje në Ferizaj

Stacioni policor në Ferizaj, sot rreth orës 08:25 ka pranuar një informacion se në rrugën ” Beteja e Kaçanikut ” në Ferizaj është një rast i dhunës në familje.

Në lidhje me këtë policia menjëherë i ka marr veprimet e nevojshme, ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar personin me inicialet S.D (M.K) i moshës 36 vjeçar, i cili fillimisht kishte kanosur bashkëshorten e tij me inicialet R.D (F/K) e moshës 36 vjeçare, e më pas kishte sulmuar motrën e tij me inicialet Xh.D ( F/K) e moshës 33 vjeçare.

Policia të dyshuarin e ka shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe pas intervistimit nga hetuesit policor, me vendim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, i njëjti dërgohet në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore, ndërsa rasti është cilësuar ‘Dhunë në familje & Sulmi’. /Lajmi.net/