Ferizaj: Gjeti kuletën me mbi 320 euro, e dorëzon në Polici Policia në Ferizaj ka njoftuar se dje një qytetar atje ka gjetur një kuletë me para dhe e ka dorëzuar në polici. “Me datën 20.04.2024 qytetari nga Ferizaj z. A.Zejnullahu në Ferizaj ka gjetur një portofol me para të humbura. Ai menjëherë ka njoftuar policinë dhe portofolin e gjetur e ka dorëzuar në stacionin e…