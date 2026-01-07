Ferizaj: Dy shoferë ndëshkohen për shpejtësi dhe manovra të rrezikshme në trafik
Policia e Ferizajt ka marrë masa ndaj dy shoferëve për kundërvajtje të rënda në komunikacion, të cilat ishin bërë publike edhe në rrjetet sociale.
Shoferi L.B., 21 vjeç, u ndëshkua me gjobë 500 euro, 5 pikë negative dhe heqje të patentës për 12 muaj, pasi në fshatin Greme të Ferizajt, në zonën me kufizim shpejtësie 50 km/h, drejtoi BMW X6 me shpejtësi 209 km/h. Ai e pranoi kundërvajtjen e shkaktuar, raporton lajmi.net
Shoferi tjetër, E.K., 27 vjeç, mori gjobë prej 150 euro dhe 1 pikë negative për kryerjen e manovrave të vrullshme me Seat Ibiza në fshatin Zllatar. Edhe ai e pranoi kundërvajtjen e shkaktuar.
Policia Rajonale e Ferizajt apelon tek të gjithë shoferët që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe rregullat e komunikacionit për të shmangur rreziqet në trafik. Qytetarët mund të raportojnë çdo shkelje të rregullave përmes numrit 192 ose aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë”, me garanci për konfidencialitet të plotë./Lajmi.net/