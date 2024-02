Ferhat Bejtullahu vdiq pasi u godit nga makina, vajza e tij akuzon institucionet për manipulim të provave

Dy muaj më parë, profesori Ferhat Bejtullahu u godit nga vetura në rrugën “Bill Klinton” ku si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë.

Sot vajza e tij, Sihana Bejtullahu ka reaguar përmes një komunikate për media.

Bejtullahu ka shkruar se këtë reagim nuk do ta bënte nëse institucionet do kishin kryer punën e tyre si duhet apo adresojnë shqetësimet tona me shkrim pas ndodhjes së rastit.

“Mënyra se si Policia dhe Prokuroria e Kosovës e trajtoi rastin e vrasjes së babit tim dhe vrasjes makabre të djalit 18-vjeçar në Podujevë ishte alarm tjetër që nuk mund ta shpërfillja dhe tregoj edhe padrejtësitë në lidhje me rastin e babit tim”, ka shkruar Sihana Bejtullahu.

Komunikata e plotë:

REAGIM lidhur me mos veprimin e drejtë apo “manipulimin e provave” të institucioneve ligj-zbatuese në rastet e fundit, duke përfshirë rastin e babit tim SOT bëhen 2 muaj e 5 ditë nga tragjedia që goditi familjen time e unë sorollatem nga institucioni në instutucion, dërgoj me dhjetra emaila e nuk kam as një përgjigje – CKA PO NDODHE?

Pavarësisht rezistencës sime dhe refuzimit për t’u përfshirë në postime e dhënë deklarata për medie edhe pse më është kërkuar disa here në lidhje me rastin e babait tim, sot, kur po shoh që raste të ngjashme po vazhdojn të nodhin cdo javë, po e ndiej përgjegjësi morale të reagoj publikisht në lidhje mos veprimin apo “manipulimin e provave” nga institucionet ligj-zbatuese në rastet e fundit.

Këtë reagim nuk do ta shkruaja nëse institucionet do kishin kryre punën e tyre si duhet apo adresojnë shqetësimet tona me shkrim pas ndodhjes së rastit. Por, mënyra se si Policia dhe Prokuroria e Kosovës e trajtoi rastin e vrasjes së babit tim dhe vrasjes makabre të djalit 18-vjeçar në Podujevë ishte alarm tjetër që nuk mund ta shpërfillja dhe tregoj edhe padrejtësit në lidhje me rastin e babit tim.

Babi im u godit me veturë, në pikë të ditës, midis Prishtinës e midis dhjetra njerëzve tjerë që ishin pjesëtarë të komunikacionit atë ditë të 2 dhjetorit 2023. Personi që ishte vozitës i makinës Porsrche 911, vendosi të shtypte gazin për të tejkaluar kolonën e krijuar te sheshi Bill Clinton (vend zakonisht shumë i ngarkuar) ku në mes të ditës të kalojë në traken (shiritin) e autobusit, ku goditi me shpejtës marramendëse një këmbësor, një burrë me emër e mbiemër, babin tim.

Po na rastisi edhe që vozitësi të jetë i biri i një personi shumë të pasur dhe të fuqishëm, jo vetëm në rrafsh ekonomik, por edhe politiik. Rrjedhimisht, ky njeri, pavarësisht së kaluarës me disa vepra penale me fatalitet në komunikacion (që besoj mediat mund të marrin informata të sakt), nuk e ka mbajtur as një orë burg deri më tani!!!