Fërgesa me bizele dhe vezë – Dreka perfekte për mes-javën

Ndiqni me vëmendje hapat e përgatitjes dhe shijojeni që sot këtë pjatë fantastike.

Në stinën e verës ushqimet bëhen më të lehta dhe të shpejta për t’u përgatitur.

Duke qenë se temperaturat e larta të heqin dëshirën për të ndenjur mbi sobë me orë të tëra, të gjithë kërkojmë receta sa më të thjeshta.

E tillë është edhe fërgesa me bizele që ju sugjeron AgroWeb.org sot.

Mjaftojnë vetëm 20 minuta dhe ju do të keni përgatitur drekën e shijshme dhe plot vlera për të dashurit tuaj.

Përbërësit

5 vezë

250ml salcë domateje

150g bizele

Kripë

Rigon

Vaj ulliri

1 hudhër

Përgatitja

Për të nisur me përgatitjen e kësaj recete, në një tigan të hidhni pak vaj ulliri dhe hudhrën e shtypur.

Pasi hudhra të jetë skuqur lehtë shtoni salcën e domates, të cilën mund ta keni përgatitur edhe vetë.

Ajo që duhet të siguroheni është që të përdorni salcën në formën e pastës, pra të njëtrajtshme, jo atë me copa domatesh.

Mos u shqetësoni nëse keni shumë lëng domateje pasi do të duhet për përgatitjen e bizeleve.

Hidhni salcës erëzat tuaja të preferuara për t’i dhënë shije gjithashtu edhe kripë.

Tani është momenti që të shtoni bizelet e qëruara. Për këtë recetë mund të përdorni si bizelet e frigoriferit por edhe ato të freskëta.

Pasi të keni shtuar bizelet, mbulojeni tiganin me një kapak dhe lërini bizelet të ziejnë me lëngun e domateve për 15 minuta.

Më pas provoni një nga bizelet dhe shikoni nëse është gatuar, nëse e shikoni që ka mbetur pak e fortë mund të shtoni pak ujë.

Me një lugë krijoni disa gropëza mes bizeleve dhe aty thyeni vezët.

Spërkatini në sipërfaqe me pak kripë dhe rigon për t’u dhënë shije.

Mbulojeni përsëri tiganin me kapak dhe lërini vezët të piqen për 3-5 minuta në varësi të preferencës suaj.

Nëse i preferoni vezët e ujshme 3 minuta mjaftojnë, nëse i dëshironi më shumë të pjekura duhet t’i lini pak më gjatë.

Pasi të keni përfunduar me përgatitjen e tyre, lërini pak të mpikset më mirë fërgesa dhe shërbejeni.

Mund ta shoqëroni me sallatë, tarator të freskët apo me gjizë me hudhra dhe vaj ulliri./Lajmi.net/