Ferdinand: Ronaldo do të dështojë, nuk do të jetë i lumtur Ish-lojtari i Manchester United, Rio Ferdinand ka folur në lidhje me Cristiano Ronaldon. Ronaldo nuk po kalon në një periudhë të mirë, pasi në shumë ndeshje e fillon lojën nga stoli. Gjithashtu në shtatë ndeshje sa ka zhvilluar këtë sezon, ka shënuar vetëm një gol nga pika e bardhë. E, lidhur me formën e yllit…