Rio Ferdinand beson se tani do të ishte koha e duhur që Ole Gunnar Solskjaer të ‘dorëzojë stafetën’ dhe të largohet nga Manchester United.

Norvegjezi është nën presion të madh pas një ecurie të dobët të formës në të cilën ata kanë humbur katër nga gjashtë ndeshjet e tyre të fundit – duke përfshirë një mposhtje 5-0 nga Liverpool dhe humbjen 2-0 nga Manchester City – që të dyja ishin në Old Trafford.

Solskjaer nuk ka qenë në gjendje t’i japë klubit asnjë trofe që kur u bë trajner i përhershëm në mars 2019 dhe skuadra e tij tashmë është nëntë pikë larg liderit të ligës, Chelsea, pas vetëm 11 ndeshjeve këtë sezon.

Ferdinand, një ish-shoku i skuadrës së Solskjaer, ka qenë një tifoz i madh i norvegjezit që kur ai u bë menaxher për herë të parë si shef kujdestar në fund të 2018, por tani dyshon nëse ai mund të dërgojë trofe në Old Trafford për herë të parë që nga sezoni 2016-17 kur fituan Europa League.

Me spekulimet që vazhdojnë të rriten nëse klubi do të ndahet me Solskjaer, Ferdinand ka pranuar se tani mund të jetë koha që ai të largohet nga United.

Ai tha në podcast-in e tij ‘Five me Vibe’: “Ne e filluam këtë sezon me një shpresë të tillë, por edhe me dritaren e transferimeve që kishim, emocionet, ne ishim ulur të gjithë atje duke shkuar “kjo është koha jonë tani”.

‘Ole u soll për të na çuar në atë pikë. Ai u soll për të mbajtur skuadrën në gjendje, për të futur lojtarët për të na bërë sfidë për ligën.

“Unë jam këtu tani dhe nuk mendoj se mund të sfidojmë për këtë ligë. Unë shikoj ekipin tonë çdo javë duke pyetur veten se çfarë do të bëjmë taktikisht?

“Unë nuk shoh ndonjë filozofi apo identitet në mënyrën se si Man United mund të luajë çfarëdo që duhet të jetë nga drejtuesit. Unë ulem këtu duke parë i hutuar ekipin.

“Gjithmonë kam qenë disi skeptik, a mund të na merrte për të qenë kampionë? Nuk isha plotësisht i bindur – nuk isha i sigurt se ai mund ta bënte këtë.

“Por shfaqja me skuadrën që ai grumbulloi, në fillim të këtij sezoni – dhe ajo që kam parë këtë sezon – thjesht ndjej se mund të jetë koha tani që stafeta t’i dorëzohet dikujt tjetër që mund ta marrë ne tani.

“Dhe unë mendoj se Ole do të largohej tani me kokën lart, sepse që nga momenti kur ai hyri në vendin ku ai na arriti në fillim të sezonit, mendoj se ka qenë pozitive.”

Ferdinand tha se një nga problemet më të mëdha për United është se grupi aktual i lojtarëve nuk ‘i frikësohet’ Solskjaer.

Ish-mbrojtësi i United dhe Anglisë beson se çdo trajner i madh ka një ‘element në frikë’ për ta.

Ai tha: “Unë gjithmonë kam thënë se trajektorja ka qenë e ngadaltë – jo një pikë e madhe kur mendon se wow, ai e ka ndryshuar atë si Tuchel në Chelsea, por aty ku ai e ka marrë përsipër mandatin e tij që kur ka qenë këtu, është gradualisht rritje deri në fillim të këtij sezoni.

“Unë shikoj detaje të vogla, nuk është se skuadra nuk është aty ku duhet të jetë në ligë dhe ne nuk po sfidojmë etj, ato janë pikë të vlefshme.

“Por kur shikoj skuadrën tonë dhe ulem atje dhe ndiej se lojtarët nuk kanë frikë – intensiteti nuk është i duhuri, lojtarët nuk po vrapojnë dhe nuk lëndojnë veten ndonjëherë në lojëra – e shoh këtë si një mungesë respekti për menaxherin dhe pothuajse si “Unë nuk kam frikë nga ai”.

“Çdo trajner i madh që ka qenë i suksesshëm ose ka fituar gjëra në këtë lojë, ata kanë një element të frikës. Pep tani, Klopp tani, Tuchel tani, Fergie në kohën time, George Graham në Arsenal, Arsene Wenger – ka një element të ”nëse nuk bën atë që them unë, nuk ndjek rregullat, nuk i zbaton ndiqni bazat që na bëjnë të suksesshëm – ju po ktheheni këtu dhe po uleni para meje ose pas meje në pankinë dhe shikoni” – Unë nuk e shoh atë frikë në këtë skuadër. Kjo nuk mund të jetë e drejtë. Nuk është e drejtë”, ka përfunduar legjenda e Man United. /Lajmi.net