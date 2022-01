Ferdinand këshillon Arsenalin që ta transferojë këtë futbollist

Rio Ferdinand beson se Arsenali duhet të nënshkruajë me ‘të talentuarin’ Alexander Isak me menaxherin e ‘Gunners’, Mikel Arteta i cili është i ‘dëshpëruar’ për të forcuar sulmin e tij këtë muaj.

Londinezët janë në kërkim të një sulmuesi të ri me Pierre-Emerick Aubameyang të dëbuar nga ekipi i parë, ndërsa kontrata e Alexandre Lacazette skadon në fund të sezonit.

Raportet në Itali pretendojnë se ‘Topçinjtë’ kanë bërë një ofertë me lojtar plus para për Dusan Vlahovic të Fiorentinës, duke përbërë 46 milionë funte plus Lucas Torreira.

Megjithatë, Arsenali ka qenë gjithashtu i lidhur me një lëvizje për suedezin Isak, i cili bëri përshtypje gjatë Euros së verës së kaluar dhe ka ofruar për Real Sociedad në La Liga.

Të hënën, raportet spanjolle sugjeruan se Arsenali do të ishte në ‘pole position’ për të nënshkruar me 22-vjeçarin për shkak të refuzimit të Sociedad për t’ia shitur rivalëve vendas Barcelonës, dhe legjenda e Man United, Ferdinand ka miratuar një lëvizje për Isak në veri të Londrës.

“Ai do të jetë një nënshkrim i mirë. Një tjetër lojtar i ri i talentuar. Ai ka bërë shumë mirë në Euro për Suedinë, mendova. Ai është një lojtar i talentuar, burrë”, u shpreh Ferdinand.

Arteta besohet të jetë i lumtur të shohë Aubameyang dhe Lacazette të largohen nëse ai është në gjendje të sjellë një tjetër sulmues si Isak.

Sulmuesi, i cili ka nëntë gola në 32 paraqitje për Suedinë, ka një rekord të mirë shënimesh për Sociedad, të cilit iu bashkua nga Borussia Dortmund në 2019. /Lajmi.net/