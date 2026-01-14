Ferati: Debati i brendshëm në LDK të zhvillohet në Kuvendin e partisë, jo përmes protagonizmit individual
Lajme
Kryetari i Istogut nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ilir Ferati, ka reaguar lidhur me debatin e brendshëm në parti pas rezultatit të dobët zgjedhor.
Reagimi i tij vjen pasi nënkryetarja e LDK-së, Hykmete Bajrami, dha dorëheqje të parevokueshme nga pozita e Nënkrytares së LDK-së, duke kërkuar të njëjtën gjë edhe nga kryetari Lumir Abdixhiku, me arsyetimin se kjo përbën standard politik brenda partisë.
Ferati ka theksuar se LDK historikisht ka qenë parti e dialogut dhe demokracisë së brendshme, ndërsa debati aktual, sipas tij, është pjesë e identitetit politik të saj.
Ai ka theksuar se analiza dhe përgjegjësia për rezultatin zgjedhor duhet të trajtohen përmes institucioneve të partisë, konkretisht Kuvendit të LDK-së, duke shtuar se protagonizmi individual e ka dëmtuar partinë në të kaluarën.
Sipas Feratit, Kuvendi është institucioni ku duhet të ballafaqohen argumentet dhe të hapet apo mbyllet gara politike.
Ferati ka apeluar për unitet, duke theksuar se qëllimi kryesor mbetet rikthimi i besimit të qytetarëve dhe forcimi i LDK-së si alternativë serioze për Kosovën.