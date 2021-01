Ferat Shala tregon arsyen përse PDK-ja nuk bëri koalicion me Nismën

Ai në T7 se PDK ka vendosur të shkojë e vetme në zgjedhjet e 14 shkurtit, andaj edhe dështoi një koalicion me Nismën.

“Nuk jemi Nëna Terezë. Kemi bërë shumë në ndërtimin e këtij shteti. U kemi dhënë shancën partive tjera disa herë me radhë. E kemi dhënë votën disa herë me radhë për buxhete e ligje. Ne nuk kemi vija të kuqe për askënd dhe jemi të hapur për bashkëpunim pas zgjedhjeve. Shihemi pas 14 shkurtit”, tha ai.

Shala po ashtu thotë se PDK ka shumë çfarë t’i ofrojë vendit dhe se programi i tyre është më i miri.

“Kemi programin më të mirë për zgjedhjet tjera. Do ta shpalosim atë me kohë. Do e shihni. Nuk e marrim barrën e një qeverie të keqe”, shtoi ai.