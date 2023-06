Feraj ia “rreh shpinen” dhe e mitizon pak Kurtin për konferencën ndërkombëtare që u propozua: Thotë se ai kurrë nuk u dorëzua

Mbështetësi ideologjik më i madh I Albin Kurtit, Hysamedin Feraj, me një postim në rrjetin social Facebook, ka tentuar që ta mitizoj kryeministrin Kurti.

Duke i bërë një krahasim me figura mitike në pjesë të ndryshme të globit, ai ka tentuar që ta ngrisë në piedestal shefin aktual te qeverisë, shkruan lajmi.net.

Feraj duke tentuar të bëjë një gjë të tillë, ka hyrë pak si shumë “llugave” të ngjarjeve historike, madje në shkrimin e tij i del pak punë edhe me ish-presidentin tani më të ndjerë Ibrahim Rugova.

Njoftimi i plotë:

Diplomacia e pengmarrjes

(Montezuma, e bija, konti i Monte Kristos)

BIJA E MONTEZUMËS:

Babain tim, perandorin e actekëve, e mori peng Cortési. Babai u dorëzua. Masakra shpëtheu dhe perandoria e tij, perandoria jonë acteke, mori fund përgjithmonë. Unë, bija e tij dhe gruaja e pengmarrësit, më duket se e dashuruar me të, përktheja. Dhe shpëtova aq jetë sa munda.

Duket se ky rast i rrallë ka frymëzuar idenë e një konference ndërkombëtare ku Vuçiqi e Kurti do të mbylleshin dhe “nuk do të dilnin pa arritur marrëveshjen”.

Pse nuk do të dilinin? Sepse, që të detyrohen të arrijnë marrëveshjen, do të mbahen në kushte hoteli me shtatë yje? Apo sepse do mbahen aty me dhunë dhe në kushte burgu e torture të padurueshme, si të kidnapuar? A po propozohet zëvendësimi i diplomacisë, siç njihet, me “diplomacinë” e rrëmbimit të udhëheqësëve të ndryshëm shtetëror?

MBI TË GJITHA, A GARANTON SUKSESIN E QËLLIMIT?

Aspak.

– Nëse mbahen me dhunë, vendet mund të organizojnë zgjedhje dhe t’i zëvendësojnë. Për revoltën që nxit, ka më shumë gjasë, me zëvendësues më të vendosur se ata. Nëse nuk mbahen me dhunë, do të mund të dilnin pa arritur marrëveshjen.

– Nuk ka precedent:

“Marrëveshja e Oslos” nuk ëshë realizuar në kushtet e pengmarrjes, dhe mbi të gjitha nuk siguroi kurrfarë paqeje mes Izraelit dhe Palestinës. As konferenca e Dejtonit, as konferenca e Rambujesë, nuk i detyronte palët të mos largohen pa arritur marrëveshjen.

– Ka precedentë të shumtë kundër.

Le të kujtojmë vetëm një: marrjen peng të Ibrahim Rugovës nga Millosheviqi. Edhe pse pengu, Rugova, bëri thirrje të mos bombardohet Serbia, bombardimi ndodhi. Ashtu si, edhe pse Montezuma u dorëzua, prapëseprapë Cortési e vrau atë dhe lufta nuk u shmang.

Por bija e Montezumës ende beson ndryshe: nga që e përkthente Cortesin, besonte se ka pakësuar masakrën!

PERSONAZHET:

MONTEZUMA

Cilin e mendon bija si Montezumën ose Rugovën? Kurtin apo Vuçiqin?

Më shumë gjasë ka ta mendojë Vuçiqin, sepse, ashtu si princi Montezuma, në jetën e vet Vuçiqi ka provuar vetëm privilegjet dhe kënaqësitë e pushtetit. A thua, bija të ja ketë me hile Vuçiqit?!

KONTI I MONTE KRISTOS:

Nuk ka gjasë të dorëzohet Albini. Përkundër Montezumës, Albini ngjason më shumë me Kontin e Monte Kristos – në jetën e tij ka provuar lirinë, burgun, torturën dhe pushetin – pa u dorëzuar.

Gjithesi, bija i ka dhënë botës një emërtim udhërrëfyes: diplomacia e pengmarrjes!

Jam kureshtar të di: nga do të ecë bota demokratike?/Lajmi.net