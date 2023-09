Fenomeni i biletave në “tregun e zi” për ndeshjen Kosovë – Zvicër bën bujë edhe në Zvicër

Ditët e fundit në media është raportuar për shitjen e biletave në tregun e zi për ndeshjen Kosovë – Zvicër.

Për këtë fenomen ka reporter edhe Lajmi.net në vazhdimësi.

Gazeta e madhe zvicerane, Blick, ka shkruar se biletat për ndeshjen Kosovë – Zvicër tashmë po shiten në tregun e zi dhe se çmimi i tyre shkon deri në 500 euro.

Ndërkohë, Federata e FGutbollit e Kosovës ka shkruar se biletat janë të personalizuara dhe hyrja në stadium nuk do të jetë e mundur me biletë të shitur në tregun e zi.

Kosova dhe Zvicra luajnë sonte nga ora 20:45.

Kosova është e pesta dhe e parafundit në Grupin I me 3 pikë, aq sa ka edhe Bjellorusia një pozitë më lartë.

Në këtë grup prin Zvicra me 10 pikë, e ndjekur nga Rumania me 8 sosh. Izraeli është i treti me 7 pikë. Andorra është e fundit me vetëm 1 pikë.