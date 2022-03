Femrat e showbizit shqiptar që e zbuluan sot se janë në pritje të ëmbël

Disa nga emrat e showbizit shqiptar sot kanë ndarë lajmet e tyre të ëmbla me ndjekësit në instagram.

Ato kanë zgjedhur pikërisht sot në Ditën e Gruas ta bëjnë publike lajmin për shtatzënitë e tyre.

Modelja Kristina Bakiu, ish-konkurrentja e “Love Story” Engjëll Lengo dhe moderatorja Dojna Mema janë disa nga emrat që kanë zbuluar se do të bëhen nëna.

Kristina ndau 3 foto me barkun e rrumbullakosur dhe tregoi se është në javën e 30 të shtatzënisë.

Engjëll publikoi foto krah partnerit të saj, këngëtarit Vani Gjuzi duke treguar dhe barkun me fustanin e zi të ngushtë dhe po ashtu edhe një tjetër në fustan të bardhë.

“Ti dhe Une🌞🧿

Nen bekimet e Zotit dhe te mami Violetes🥰”, shkroi Engjëll.

Kurse Dojna postoi një video në natyrë ku tregonte barkun dhe shkruante fjalë emocionuese: “Fjalet s’me mungojne kurre, por qe te pershkruaj ate qe ndiej tani, do te me duhej ti krijoja. Ndaj po te le ty mam te flasesh, me rrahjet e zemres sate”./Lajmi.net/