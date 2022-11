“Fëmijët pyesnin ku është bebi tjetër”, Ronaldo rrëfen momentin tragjik të vdekjes së djalit të porsalindur

Cristiano Ronaldo ka rrëfyer momentin kur duhej t’i tregonte fëmijëve se një nga binjakët e porsalindur nuk ia kishte dalë mbanë të mbijetonte.

“Ku është bebi tjetër”, e pyetën fëmijët e hutuar kur e fejuara e tij u kthye në shtëpi vetëm me një nga foshnjat.

Legjenda e futbollit u përlot kur i tregoi gazetarit Piers Morgan se familja ishte mbledhur e emocionuar për të mirëpritur binjakët në shtëpi pasi Georgina Rodriguez i mirëpriti në jetë më 18 prill.

Por ndërsa vajza e çiftit Bella lindi e shëndetshme, vëllai i saj Angel nuk ia doli mbanë.

“Gio mbërriti në shtëpi dhe fëmijët fillojnë të thonë se ku është fëmija tjetër, ku është fëmija tjetër?”

Ai tregoi se si nisi të qante me djalin e madh, Cristiano Jr, 12 vjeç, teksa i jepte lajmin në dhomën e tij të gjumit.

Por tre fëmijët më të vegjël, Eva dhe Mateo, 5 vjeç dhe Alana Martina, 4-vjeç, iu desh më shumë kohë për të përpunuar lajmin, tha ai.

“Fëmijët thonin “Mami ku është foshnja tjetër….” …dhe pas një jave mendova të jem i sinqertë me fëmijët duke i treguar se, Ángel, që është emri i tij, shkoi në Parajsë.”

georgina-ronaldo-baby

Gjashtë muaj më vonë, Ronaldo tregoi gjithashtu se si Angel mbetet pjesë e përditshmërisë së tyre.

“Më pëlqen më shumë sepse ai është pjesë e jetës së tyre. Nuk do t’i gënjeja fëmijët e mi, që të them të vërtetën, ishte një proces i vështirë.”

Ndërsa familja vajtonte humbjen e tyre, Ronaldo tregoi se kjo e afroi atë me fëmijët e tij dhe partneren Georgina, të cilën e takoi në një event në Madrid në vitin 2016 kur ajo punonte si shitëse për Gucci.

“Në një farë mënyre u bëra më shumë baba, më miqësor me ta; ata janë më të afërt me babin e tyre, gjithashtu u bëra edhe më i afërt me Georginën. Në rastin tim ishte më mirë. U miqësova më shumë me Gion. Ndfjej më shumë dashuri për të dhe për fëmijët e mi dhe filloj ta shoh jetën me një këndvështrim tjetër. Ishin momentet më të vështira, gjashtë muajt e fundit, që kur më vdiq babaI.”

Sulmuesi portugez zbuloi se mban hirin e djalit të tij afër, pasi kishte krijuar një kishëz në bodrum, ku ruhen edhe eshtrat e babait të tij Jose Dinis Aveiro – i cili vdiq në vitin 2005 nga mosfuksionimi i mëlçisë.

“Hiri i tij është me mua, si babi im, ata janë këtu në shtëpi. Është diçka që dua ta mbaj për pjesën tjetër të jetës sime dhe jo ta hedh në oqean apo në det. E mbaj me vete. Ai është pranë babait tim. Unë kam një kishë të vogël poshtë, një kishëz dhe mbaj babin dhe djalin tim atje.”

Kur u pyet nga Piers nëse ai flet me ta, ylli emocionues tha: “Po, po… gjithë kohën dhe ata janë në anën time. Ti e di se ata më ndihmojnë të jem një burrë më i mirë, për të qenë një person më i mirë, për të qenë një baba më i mirë. Dhe është diçka për të cilën jam vërtet krenare… mesazhi që më dërgojnë, veçanërisht djali im.”

“Unë dhe Georgina kemi pasur momente mjaft të vështira sepse nuk e kuptonim pse na ndodhi. Ishte shumë, shumë e vështirë për të kuptuar se çfarë po ndodhte… në atë periudhë të jetës sonë”, shtoi Ronaldo.

Ai tregoi se si pavarësisht pikëllimit të tij, programi i ngjeshur i futbollit vazhdoi, dhe ishte vetëm dashuria e familjes së tij që e bëri ta kalojë këtë periudhë të vështirë.

“Kishim momente të vështira, por thamë ‘Dëgjo, ne kemi më shumë fëmijë, kemi një që ka lindur, Bella, dhe ne duhet të jemi të lumtur. Eshte çmenduri. U përpoqa t’i shpjegoj familjes sime dhe madje edhe miqve të mi të ngushtë. Unë them, kurrë nuk jam ndjerë i lumtur dhe i trishtuar në të njëjtin moment. Unë kurrë nuk u ndjeva. Është e vështirë të shpjegohet. Kaq e vështirë. Është, ju nuk e dini nëse duhet të qani, nuk e dini nëse duhet të buzëqeshni sepse është diçka që nuk dini si të reagoni. Ju nuk dini çfarë të bëni për të qenë i sinqertë.”