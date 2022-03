Fëmijët i vënë zjarrin shtëpisë në Berat

Flakët janë përhapur me shpejtësi drejt mobilieve dhe tavanit të mbuluar me dërrasa, duke përfshirë gjithë dhomën dhe një pjesë tjetër të shtëpisë. Zjarri i favorizuar nga era, ka rrezikuar edhe përhapjes drejt banesave pasi zona në të cilën ra zjarri është një lagje me shtëpi shumë pranë njëra-tjetrës.

Krenar Gjata me bashkëshorten dhe dy fëmijët kanë dalë nga banesa pa lëndime dhe kanë njoftuar zjarrfikësen. Me gjithë ndërhyrjen në kohë të punonjësve të shpëtimit nga zjarri, të cilët e patën shumë të vështirë futjen me mjete në rrugicat e ngushta të lagjes, zjarri shkrumboi thuajse gjysmën e banesës së familjes Gjata. Tashmë flakët janë lokalizuar totalisht por dëmet e shkaktuara në banesë janë të mëdha. /abcnews.al