Fëmijët e brohorasin emrin e tij, Kurti bën ‘shqiponjën’ para tyre – çka ndodhi në ekspozitën e armëve të FSK-së sot

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani së bashku me kryeministrin Albin Kurti kanë vizituar të hënën kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë me rastin e “Ditës së e Forcës”.

Ata vizituan ekspozitën e armëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, transmeton lajmi.net.

Në kazermë u ekspozuan pajisje, armatime, demonstrime si dhe aktivitete të ndryshme, që dëshmojnë kapacitetet e FSK-së.

Dikush prej ushtarëve shpjegoi se cilat janë pajisjet kyçe të një ushtari.

“Është njana prej mënyrave qysh na e sistemojmë antiplumbin kur dalim në terren. Në bazë të nevojave dhe misionit i kemi xhepat ekstra që i vendosim dhe përdorim…Qekjo është çanta e madhe, çanta e sulmit, uniforma e shiut me të bashkë edhe një uniformë rezervë, kjo është arma. Secili prej nesh kemi nëj armë 5-56”, tha ai.

E dikush tjetër tregoi karakteristikat e njërës prej pajisjeve ushtarake.

“Pesha e saj është rreth 70 kg. Ekuipazhi duhet me qenë 3 persona që me vepru me të…E mbërrin distancën maksimale 6 km. Efektivitetin e ka prej 3 deri në 5 km. Është shumë efektive dhe ka qenë shumë e suksesshme”, tha ai.

Buxheti për vitin 2024 në fushën e mbrojtjes sipas Qeverisë së Kosovës, do të jetë në vlerë prej 153 milionë euro, apo 30 milionë euro më shumë sesa në vitin paraprak.