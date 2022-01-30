Fëmija i lutet Erdoganit t’ia nxjerr babain nga burgu: Xhaxhi President, babi im ka 10 vite atje, më ka marrë malli

Djaloshi ka hipur në skenën ku po qëndronte presidenti turk, duke iu lutur më pas atij që t’ia nxirrte babain nga burgu.

“Xhaxhi President, babi im ka 10 vite në burg. Më ka marrë shumë malli për të”, thotë fëmija duke qarë.

dakikalardır bu videoyu izliyorum. o çocuğun ağzından çıkanlar öğretilmiş bir ezber. belli ki bu kinle büyüyecek. ama daha korkunç olan hepsinin yüzlerindeki mutluluk. gözlerindeki ışıltı.olandan zerre rahatsız değiller. her şeyiyle abartısız gerçek bir neotürkiye tablosu. pic.twitter.com/OgZZL5zdXH

— mustafahos (@mustafahos) January 30, 2022