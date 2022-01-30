Fëmija i lutet Erdoganit t’ia nxjerr babain nga burgu: Xhaxhi President, babi im ka 10 vite atje, më ka marrë malli

17:58 | 31 Janar 2022
17:58 | 31 Janar 2022

Një djalosh ia ka bërë presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan një kërkesë emocionuese gjatë ditës së djeshme, teksa shefi i shtetit turk po merrte pjesë në një miting.

Djaloshi ka hipur në skenën ku po qëndronte presidenti turk, duke iu lutur më pas atij që t’ia nxirrte babain nga burgu.

“Xhaxhi President, babi im ka 10 vite në burg. Më ka marrë shumë malli për të”, thotë fëmija duke qarë.

17:58 | 31 Janar 2022

Fëmija i lutet Erdoganit t’ia nxjerr babain nga burgu: Xhaxhi President, babi im ka 10 vite atje, më ka marrë malli
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