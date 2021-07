Felipe Anderson arrin në Romë, do të prezantohet si lojtar i Lazios

Felipe Anderson ka arritur në Romë ku do të prezantohet si lojtar i Lazios, shkruan lajmi.net.

Lazio e ka publikaur një fotografi të Anderson ku shihet me shallin “Biancocelest” në veturë.

Ai do të prezantohet në orët e ardhshme gjatë ditës së sotme si lojtar i Lazios.

Shifra e transferimit të tij thuhet të jetë rreth tre milionë euro, shumë të cilën Lazio nuk do ta paguajë sepse “Biancocelestët” duhej të merrnin tre milionë nga shtesat e transfermit të Anderson tri vite më parë në Londër.

Ndërkohë, West Ham United do të marrë 50% të shumës së shitjes së Anderson në të ardhmen./Lajmi.net/

👋🏻 Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/qKHLS7THIg

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2021