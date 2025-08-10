Fejza e VV-së: Zjarri ka kapluar lagjet tona në Kçiq, Policia dhe zjarrfikësit po punojnë pa ndalur

10/08/2025 18:56

Deputetja e VV-së, Arjeta Fejza ka thënë se është pranë banorëve të Kçiqit të Mitrovicës të cilët po përballen me zjarre.

Ajo i ka falënderuar përzemërsisht për gatishmërinë dhe organizimin që po tregojnë në shuarje të zjarrit, shkruan lajmi.net.

“Institucionet tona policia dhe zjarrfikësit janë aty dhe po punojnë pa ndalur. Ata janë heronjtë tanë dhe për këtë u jemi thellësisht mirënjohës”, ka shkruar Fejza në Facebook.

Postimi i saj i plotë:

