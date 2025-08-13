Fehmi Kupina prezanton listën e Lidhjes së Prishtinës

13/08/2025 17:48

Postimi i plotë:

Kjo është lista fituese e Lidhjes së Prishtinës. Një listë përplot profesionalizëm, përvojë e shërbim ndaj komunitetit. Një listë ku mbizotëron uniteti dhe harmonia, me një renditje të realizuar përmes shortit për të siguruar trajtim të barabartë.

Na priftë e mbara.

 

