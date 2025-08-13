Fehmi Kupina prezanton listën e Lidhjes së Prishtinës
Fehmi Kupina ka prezantuar listën e Lidhjes së Prishtinës për Kuvendin Komunal. Lista përbëhet nga 56 kandidatë. Kjo pritet të jetë një listë befasuese në zgjedhjet që do të mbahet më 12 Tetor. Lista përbehet nga emra të shquar nga të gjitha fushat e ndryshme. Kupina është shprehur se kjo është një listë përplot profesionalizëm,…
Lajme
Fehmi Kupina ka prezantuar listën e Lidhjes së Prishtinës për Kuvendin Komunal.
Lista përbëhet nga 56 kandidatë.
Kjo pritet të jetë një listë befasuese në zgjedhjet që do të mbahet më 12 Tetor.
Lista përbehet nga emra të shquar nga të gjitha fushat e ndryshme.
Kupina është shprehur se kjo është një listë përplot profesionalizëm, përvojë e shërbim ndaj komunitetit.
Postimi i plotë:
Kjo është lista fituese e Lidhjes së Prishtinës. Një listë përplot profesionalizëm, përvojë e shërbim ndaj komunitetit. Një listë ku mbizotëron uniteti dhe harmonia, me një renditje të realizuar përmes shortit për të siguruar trajtim të barabartë.
Na priftë e mbara.