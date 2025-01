Fehlinger: Kosova dhe Shqipëria po përparojnë si kombet perëndimore

Për dallim nga Serbia, Fehlinger thotë se Kosova dhe Shqipëria po përparojnë si kombe perëndimore.

“Serbia vodhi aq shumë nga Jugosllavia deri në vitin 1990, saqë as 35 vjet e tutje nuk e kanë arritur prosperitetin e kohës së tyre koloniale perandorake.

Ndryshe nga Kosova dhe Shqipëria dhe Mali i Zi që përparojnë si kombe perëndimore në një përparim të mahnitshëm”, shkruan ai.

Serbia stole so much from Yugoslavia until 1990 that even 35 years onwards they have not achieved the prosperity of their colonial imperial times

Contrary to Kosovo and Albania and Montenegro who prosper as Western nation in amazing progress https://t.co/WPhy1JUPQL

