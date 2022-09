Federer luan nesër ndeshjen e tij të fundit në karrierë Tenisti zviceran, Roger Federer do të luajë nesër ndeshjen e tij të fundit në karrierën e tij. Federer së fundmi njoftoi se do pensionohet nga sporti i tenisit. Ndërsa, nesër ai pritet ta zhvillojë ndeshjen e tij të fundit në karrierë, përcjell lajmi.net. Ai do të luajë krah Rafael Nadal, dhe kundërshtarë do ta kenë…