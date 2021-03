Federata e Çiklizmit të Kosovës organizon një garë, mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e Kosovës

Federata e Çiklizmit të Kosovës ka organizuar një garë e cila do të jetë e gjatë 58 kilometra dhe shtrihet në disa qytete të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Përveç çiklistëve të Federatës, të ftuar të marrin pjesë janë të gjithë qytetarët e Kosovës.

Gara do të mbahet ditën e diele me 14.03.2021 duke filluar nga ora 11:00. Itinerari I garës do të jetë; Starti; Në dalje të Prishtinës, autostradë tek pompa “Shell’’, pastaj në autostradë për Lipjan – Ferizaj- Kaçanik deri te hyrja e Hanit të Elezit.

Do të shfrytëzohet vetem një korsi e autostradës për të eliminuar pengesat në trafik. Gjatësia e garës është 58 km, Garuesit duhet të jenë me pajisje mbrojtëse, si helmeta, mbrojtëse etj.