FC Drenica: Jemi krenar me arritjet e Rrahmanit Ylli kosovar, Amir Rrahmani fitoi mbrëmë titullin e kampionit të Serie A me skuadrën e Napolit. Barazimi 1:1 i Napolit me Udinese mbrëmë nënkuptoi që skuadra e Luciano Spallettit shpallet kampione e Serie A pas plot 33 vitesh, raporton lajmi.net. Amir Rrahmani ishte ndër lojtarët kyç në këtë rrugëtim të Napolit. Mbrojtësi kosovar, që dikur…