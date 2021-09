FBK në bashkëpunim me KBF Penzën do të organizojë Superkupën e Kosovës për femrat

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) në bashkëpunim me KBF Penza do të organizojë Superkupën e Kosovës në konkurrencën e femrave.

Garat do të zhvillohen më 4 dhe 5 Tetor në Pejë. Në gjysmëfinale do të përballen Penza dhe Vëllaznimi, si dhe Prishtina me Bashkimin. Finalja do të zhvillohet më 5 Tetor.

Takimet pritet të jenë shumë interesante, duke marrë parasysh se këto katër skuadra luftuan për titull deri në fund të edicionit të kaluar.

Fitues i fundit i Superkupës është Bashkimi, kurse në edicionin e kaluar Kupën e fitoi Prishtina, kurse titullin skuadra e Penzës, duke e bërë njërin nga edicionet më interesante pasluftës në Kosovë.

Orari i ndeshjeve:

4 Tetor 2021

Gjysmëfinalet:

16:00 Penza – Vëllaznimi

19:00 Prishtina – Bashkimi

5 Tetor 2021

Ora 19:00 FINALJA

/Lajmi.net