FBK me telegram ngushëllimi për vdekjen e Belul Beqaj

Ka ndërruar jetë ish kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, Belul Beqaj.

Lajmin e ka bërë të ditur familja Beqaj.

“Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se më i dashuri ynë Belul Beqaj ndërroi jetë sot më 25 shtator 2022.

Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot më 25.09.2022 në ora 13:00, në varrezat e qytetit, Prishtinë (Arbëri).Familja Beqaj”, kanë njoftuar ata.

E, pas lajmit për vdekjen e tij ka reaguar edhe Federata e Basketbollit të Kosovë me një telegram ngushëllimi.

Më poshtë e gjeni telegramin e FBK-së:

“E nderuara familja Beqaj dhe komuniteti i basketbollit,

Sot në mëngjes jemi zgjuar të shokuar kur kemi dëgjuar lajmin tronditës se ka ndërruar jetë, i nderuari dhe i respektuari, Belul Beqaj.

Vdekja e tij ka tronditur gjithë komunitetin e basketbollit.

Ai do të kujtohet jo vetëm si ish kryetar i Federatës së Basketbollit të Kosovës, por edhe një person që ka hyrë në histori për tu mos harruar asnjëherë.

Kontributi i tij për sportin më të dashur ishte para dhe pasluftës. Në kohë të vështira dhe me shumë sfida. Veprat e tij kanë hyrë në histori.

Beqaj ishte një person shumë i afërt me bashkëpunëtorët, me vizion të qartë dhe largpamës. Ndihma e tij që ka dhënë në basketbollin e Kosovës nuk do të harrohet asnjëherë.

Në emrin tim personal dhe të Federatës së Basketbollit të Kosovës, dua të shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen Beqaj dhe gjithë komunitetin e basketbollit.

Me Respekt,

Arben Fetahu

Kryetar i FBK-së”./Lajmi.net/