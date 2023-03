FBK cakton datën për Kuvendin e Punës Federata e Basketbollit të Kosovës (FBK) përmes një komunikate ka njoftuar se është caktuar data se kur do të mbahet Kuvendi i Punës i saj. Kuvendi i Punës së FBK-së do të zhvillohet më datën 22 të këtij muaji, respektivisht më 22 mars, transmeton lajmi.net. Ky Kuvend do të mbahet në hotelin ‘Four Points by…