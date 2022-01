Fauli më i çuditshëm i dhënë akordohet në Spanjë – Kroos nuk mundi t’iu besojë syve

Mesfushori gjerman hyri për një sfidë në fund të pjesës së dytë, por nuk arriti të lidhte as me topin, as me njeriun, por zëvendësuesi i Elche, Morente, ra në tokë dhe gjyqtari Jorge Figueroa Vazquez shpërtheu për një goditje dënimi.

Përsëritjet konfirmuan se Kroos nuk ishte askund afër Morentes kur ai shkoi në tokë dhe protestoi për pafajësinë e tij me zyrtarin, i cili i tregoi një karton të verdhë ndërsa ai u ankua për thirrjen.

Kroos do të përfundonte duke u zëvendësuar në kohën shtesë, pasi lojtarët e Carlo Ancelotti u penguan në një barazim 0-0, gjë që detyroi një periudhë shtesë prej 30 minutash.

Më pas, Los Blancos mbetën prapa pak para pjesës së parë në periudhën shtesë, pasi zëvendësuesi Gonzalo Verdu e çoi Elchen në një epërsi shokuese, vetëm pak çaste pasi mbrojtësi i Realit, Marcelo u përjashtua për karton të kuq.

Por djemtë e Ancelottit ishin në gjendje të kthenin epërsinë në 15-minutën e dytë, pasi Isco gjuajti në barazimin, përpara se Eden Hazard të shënonte golin e dytë, shtatë minuta më vonë për të përfunduar rikthimin.

Reali është tani në fazën çerekfinale të kampionatit më prestigjioz të futbollit spanjoll, me skuadrën e Ancelottit tani favorit të madh për të fituar trofeun. /Lajmi.net/