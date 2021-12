Fauci thirrje qytetarëve që të anulojnë festat që kanë organizuar për natën e Vitit të Ri

“Unë do të qëndroja larg tyre,” i tha Fauci CNN kur u pyet.

“Ua kam thënë vazhdimisht qytetarëve që nëse jeni të vaksinuar dhe me dozë përforcuese dhe keni një organizim familjar në shtëpi, me familjen dhe të afërmit është në rregull. Por kur flet për një festë natën e Vitit të Ri, ne kemi 30, 40, 50 njerëz që festojnë. Nuk dihet se në çfarë statusi vaksinimi kanë. Unë do të rekomandoja të qëndroni larg mbledhjeve familjare këtë vit”, përfundoi ai.

Në të njëjtën kohë, zyrtarët shtetërorë dhe lokalë u bëjnë thirrje amerikanëve të shmangin takimet me anëtarët e pavaksinuar të familjes.